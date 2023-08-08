***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Ücretlendirme Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası görüşülerek kabul edilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182101BIST