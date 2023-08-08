***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 16:27
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Ücretlendirme Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası görüşülerek kabul edilmiştir.
Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182101
BIST
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17:417.419
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -51,45
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4127,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4129,5926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:411.677,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:39
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.555.141.118
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.434.680
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.742.471
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|385.703.309
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,36
|389.850.410
|% -9,42
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|KORDS
|84,10
|520.101.542
|% -8,24
|
|THYAO
|258,80
|11.958.575.129
|% -3,03
|
|ASTOR
|114,60
|7.159.401.256
|% 6,80
|
|KOZAL
|27,88
|5.751.414.318
|% 1,98
|
|YKBNK
|14,67
|4.591.407.388
|% -1,15
|
|ISCTR
|15,97
|4.471.418.125
|% -1,24
|
|YKBNK
|14,67
|4.591.407.388
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,18
|881.451.953
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,93
|2.513.975.558
|% -2,19
|
|ISCTR
|15,97
|4.471.418.125
|% -1,24
|
|ADESE
|1,97
|454.873.594
|% 4,23
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9898
|27,0452
|% 0,31
|
|Euro
|29,5871
|29,6025
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,2362
|34,4079
|% -0,45
|
|Frank
|30,6864
|30,8713
|% -0,34
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-7,08
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.178
|11.278
|132,00
|
|Yarım
|5.593
|5.665
|66,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-0,97
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 68 kaybederek (% -1.07 ) 8, 001
-
17:54XU100
Endeks 7, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 125, 758.00 milyon TL de
-
17:54TURGG
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 287.00 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 587 adet işlem
-
17:53DZGYO
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 034, 836 adet işlem
-
17:51YAYLA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 551, 647 adet işlem