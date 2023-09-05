***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 22:36
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı 1.yarıyılına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine (https://www.doganlarmobilyagrubu.com/yatirimci-sunumlari) yüklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191901
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0398
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8096
En Düşük
26,7070
18:0528,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0747
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,7959
En Düşük
28,6644
18:051.657,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.657,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.659,77
En Düşük
1.655,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7795
|26,8096
|% 0,15
|
|Euro
|28,6995
|28,7959
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5175
|33,6856
|% -0,02
|
|Frank
|29,9576
|30,1381
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1103
|7,1459
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.927
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|10.982
|11.158
|14,00
|
|Yarım
|5.508
|5.609
|7,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.796
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|-0,15
|