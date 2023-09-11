***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.05.2023 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimizin 11.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden yurt dışındaki mobilya sektöründeki büyüme hedefleri doğrultusunda Senegal kanunlarına göre kurulmuş, D'Afric Senegal Furniture S.A ("D'Afric Senegal") ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %100'ünün Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nden devralınmasına ilişkin işlemlere başlanmasına ve söz konusu pay devri izinlerine istinaden, en kısa sürede tamamlanarak ilgili mercilere bildirilmesine, tescil ve ilan edileceğine karar verildiği açıklanmıştı.12.09.2023 Salı günü Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılımı ile Şirketimizin Dakar'da yer alan 50.000 m2 arazi üzerinde kurulu D'Afric Senegal mobilya fabrikasının açılışı gerçekleşecek olup, Şirketimizin Senegal'de Biga Home markasıyla yatak, baza, başlık, döşemeli ürünleri üretmesi ve Senegal pazarına ilave olarak 15 Ecowas (Bati Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) ülkesi ve Moritanya öncelikli olmak üzere tüm Afrika pazarına ve ABD dahil deniz aşırı ülkelere ihracat yapılması hedeflenmektedir. D'Afric Senegal'in Şirketimiz tarafından devir sürecinin mali ve hukuki süreçleri tamamlanmasını müteakip Kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193614BIST