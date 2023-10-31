***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 07.08.2023-31.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43'ünü temsil eden 5.000.000 TL nominal değerli pay Şirket tarafından geri alınmış ve belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları tamamlanmıştır.Şirketimiz 31.10.2023 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca· Şirketimizin 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yapılan işlemlere son verilerek, işbu Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek pay geri alımı işlemlerinin, SPK'nın 14.02.2023 tarihli duyurusu ve işbu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesine,· Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,· Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının ise 5.000.000 adet olarak belirlenmesine,· Pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,· Geri alınan payların bu açıklama tarihi itibarıyla 30 gün boyunca satılmamasına ve şayet geri alınan payların tutarı Şirketimiz ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa, bu payların elden çıkarılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınana dek tutulmasına ve bu payların değerinin Şirketin ödenmiş sermayesinin %10'unu aştığı durumda ise azami 3 yıl içinde elden çıkarılmasına ve,· Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Şirketimizin 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 2 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212711BIST