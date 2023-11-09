***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 10:04
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı 3. Çeyrek sonuçlarına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine (https://www.doganlarmobilyagrubu.com/yatirimci-sunumlari) yüklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216183
BIST
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13:337.788
En Düşük
|Değişim
|: -0,93%
|| -72,95
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3328,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0536
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
13:3330,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:331.783,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.783,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:31
|REEDR
|24,42
|1.008.654.818
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.639.606
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.387.926.511
|% 6,13
|
|THYAO
|226,00
|2.508.518.256
|% -1,14
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|BRSAN
|829,50
|1.632.077.378
|% 2,41
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|EKGYO
|6,82
|646.103.723
|% -1,73
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|IHLAS
|1,19
|85.788.903
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,98
|1.196.749.983
|% -0,29
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4982
|28,5044
|% 0,19
|
|Euro
|30,5275
|30,5565
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,9317
|35,1069
|% 0,22
|
|Frank
|31,5297
|31,7196
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5766
|7,6146
|% 0,21
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,47
|% 0,66
|
|Platin
|864,72
|867,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,55
|1.036,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,25
|80,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,45
|1.946,69
|% 0,66
|