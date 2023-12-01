***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 19:58
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kasım ayı içerisinde
- Doğtaş markamızın yurtiçinde İstanbul İdealtepe, Ankara Eryaman, Ankara İncek, Sakarya Karasu lokasyonlarında toplamda 4 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.
- Kelebek markamızın yurtiçinde İstanbul İdealtepe ve Osmaniye Kadirli lokasyonlarında 2 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.
30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla satış noktası sayımız yurtiçinde 614, yurtdışında 94 olmak üzere toplam 708 satış noktasına ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221704
BIST