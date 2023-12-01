***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kasım ayı içerisinde- Doğtaş markamızın yurtiçinde İstanbul İdealtepe, Ankara Eryaman, Ankara İncek, Sakarya Karasu lokasyonlarında toplamda 4 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.- Kelebek markamızın yurtiçinde İstanbul İdealtepe ve Osmaniye Kadirli lokasyonlarında 2 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla satış noktası sayımız yurtiçinde 614, yurtdışında 94 olmak üzere toplam 708 satış noktasına ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221704BIST