***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023,11.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.05.2023 ve 11.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ("Şirket"), Senegal kanunlarına göre kurulmuş D'Afrik Senegal Furniture S.A ("D'Afric Senegal") ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %100'ünün Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nden devralınmasına ilişkin işlemlere başlanmıştı.Bu doğrultuda, Şirketimiz ile D'Afric Senegal paylarını devreden Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi arasında akdedilen 11.05.2023 tarihli hisse devir sözleşmesinde düzenlenen kapanış işlemleri 29.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Bu çerçevede, Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin D'Afric Senegal'in sermayesinde artık pay sahibi olmadığını ve D'Afric Senegal'in sermayesinin tamamını temsil eden (%100) payların Şirketimize devredildiğini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. İlgili pay devir işlemlerinin tamamlanması ile Şirketimiz D'Afric Senegal'in sermayesinde tek pay sahibi haline gelmiştir. Yatımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230813BIST