***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 18:29
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023,11.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.05.2023 ve 11.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ("Şirket"), Senegal kanunlarına göre kurulmuş D'Afrik Senegal Furniture S.A ("D'Afric Senegal") ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %100'ünün Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nden devralınmasına ilişkin işlemlere başlanmıştı.
Bu doğrultuda, Şirketimiz ile D'Afric Senegal paylarını devreden Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi arasında akdedilen 11.05.2023 tarihli hisse devir sözleşmesinde düzenlenen kapanış işlemleri 29.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Bu çerçevede, Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin D'Afric Senegal'in sermayesinde artık pay sahibi olmadığını ve D'Afric Senegal'in sermayesinin tamamını temsil eden (%100) payların Şirketimize devredildiğini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. İlgili pay devir işlemlerinin tamamlanması ile Şirketimiz D'Afric Senegal'in sermayesinde tek pay sahibi haline gelmiştir. Yatımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230813
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1250
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0689
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.963,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.963,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5313
|29,5491
|% 0,42
|
|Euro
|32,6898
|32,7418
|% 0,21
|
|Sterlin
|37,5637
|37,7521
|% 0,54
|
|Frank
|35,0391
|35,2502
|% 0,88
|
|Riyal
|7,8542
|7,8936
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,97
|% 0,66
|
|Platin
|995,17
|999,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.102,52
|1.110,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,63
|77,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,68
|2.067,05
|% 0,66
|