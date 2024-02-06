***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 20:04
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ocak ayı içerisinde
- Doğtaş markamızın yurtiçinde Ankara Beypazarı, Ankara Abidinpaşa, ve Ankara Pursaklar lokasyonlarında toplamda 3 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.
- Kelebek markamızın yurtiçinde Ankara Subayevleri ve Ankara Keçiören Antares AVM lokasyonlarında 2 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.
- Kelebek markamızın yurtdışında Karadağ'da 1 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.
- Biga Home markamızın Senegal Mbour'da 1 adet Corner satış noktası faaliyete geçmiştir.
31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla satış noktası sayımız yurtiçinde 624, yurtdışında 109 olmak üzere toplam 733 satış noktasına ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247294
BIST