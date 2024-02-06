***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ocak ayı içerisinde- Doğtaş markamızın yurtiçinde Ankara Beypazarı, Ankara Abidinpaşa, ve Ankara Pursaklar lokasyonlarında toplamda 3 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.- Kelebek markamızın yurtiçinde Ankara Subayevleri ve Ankara Keçiören Antares AVM lokasyonlarında 2 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.- Kelebek markamızın yurtdışında Karadağ'da 1 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.- Biga Home markamızın Senegal Mbour'da 1 adet Corner satış noktası faaliyete geçmiştir.31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla satış noktası sayımız yurtiçinde 624, yurtdışında 109 olmak üzere toplam 733 satış noktasına ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247294BIST