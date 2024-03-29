***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %14,2857 oranında iştirak ettiğimiz FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 37.800.000 Türk lirası tutarında artırılarak 47.810.000 Türk lirasına çıkarılması onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve Şirketimizin nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 5.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye arttırımı 29.03.2024 tarih ve 11054 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264527BIST