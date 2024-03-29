***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 19:49
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %14,2857 oranında iştirak ettiğimiz FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 37.800.000 Türk lirası tutarında artırılarak 47.810.000 Türk lirasına çıkarılması onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve Şirketimizin nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 5.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye arttırımı 29.03.2024 tarih ve 11054 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264527
BIST
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18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2284
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5458
En Düşük
32,1593
18:0535,1922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1271
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8183
18:052.313,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,12
|Açılış
|: 2.313,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.312,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9709
|32,5550
|% 0,74
|
|Euro
|34,5581
|35,2721
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,3643
|41,5716
|% 1,36
|
|Frank
|36,3416
|36,5238
|% 1,36
|
|Riyal
|8,7305
|8,7742
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
-
17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de