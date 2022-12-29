***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinde her biri %5,96 paya sahip olan gerçek kişi ortaklarından Davut Doğan, Adnan Doğan, Şadan Doğan, İsmail Doğan, İlhan Doğan ve Murat Doğan tarafından 28.12.2022 tarihinde 8.284 TL fiyattan toplamda 125.245.238,27 TL nominal tutarlı 12.524.523.827 adet payların tamamının satım işlemi konusunda mutabakata varılmış ve ilgili pay satım işlemleri Şirketimize bildirilmiştir.Bu pay satım işlemi sonrasında Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi, Şirketimizin sermayesi içerisinde yer alan 172.558.395,79 TL nominal değere sahip payların maliki olacak olup, Şirketimiz sermayesindeki pay oranı %49,30'a ulaşacaktır. İşlem sonrasında paylarını devreden gerçek kişilerin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları ise %0 sınırına düşecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091051BIST