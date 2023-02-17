***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.02.2023 Tarihli Yeni Yönetim Kurulu Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı ilke kararına istinaden Yeni Yönetim Kurulu Kararı alınmasıGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.03.2021 200.000 0 2,87DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0 3,09DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.03.2021 70.000 0 2,69DGKLB, TRAKLBMO91C0 25.03.2021 70.000 0 2,65DGKLB, TRAKLBMO91C0 26.03.2021 100.000 0 2,54DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.04.2021 100.000 0 2,64DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 250.000 0 2,43DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 520.000 0 2,44DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 225.000 0 2,45DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 25.000 0 2,46DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.12.2021 100.000 0 2,05DGKLB, TRAKLBMO91C0 23.12.2021 100.000 0 2,08DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.01.2023 100.000 0 7,648DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.01.2023 100.000 0 7,771DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.02.2023 150.000 0 6,675DGNMO, TRAKLBMO91C0 02.02.2023 150.000 0 6,351DGNMO, TRAKLBMO91C0 03.02.2023 135.818 0 6,94DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.02.2023 16.079 0 6,96DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.02.2023 150.000 0 6,56Ek AçıklamalarŞirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 23.05.2018 tarihli ve 83/32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 06.06.2018 – 07.02.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,0971'ini temsil eden 3.839.743 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarıncai) Şirketimizin 23.05.2018 tarihli ve 83/32 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yapılan işlemlere son verilerek, işbu Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek pay geri alımı işlemlerinin, SPK'nın 14.02.2023 tarihli duyurusu ve işbu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesine,ii) Şirketimizin işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,iii) pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının ise 5.000.000 adet olarak belirlenmesine,iv) pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,v) geri alınan payların bu açıklama tarihi itibarıyla 30 gün boyunca satılmamasına ve şayet geri alınan payların tutarı Şirketimiz ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa, bu payların elden çıkarılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınana dek tutulmasına ve bu payların değerinin Şirketin ödenmiş sermayesinin %10'unu aştığı durumda ise azami 3 (üç) yıl içinde elden çıkarılmasına vevi) gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114827BIST