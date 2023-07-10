***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 10.07.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.03.2021 200.000 0 2,87DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0 3,09DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.03.2021 70.000 0 2,69DGKLB, TRAKLBMO91C0 25.03.2021 70.000 0 2,65DGKLB, TRAKLBMO91C0 26.03.2021 100.000 0 2,54DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.04.2021 100.000 0 2,64DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 250.000 0 2,43DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 520.000 0 2,44DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 225.000 0 2,45DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 25.000 0 2,46DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.12.2021 100.000 0 2,05DGKLB, TRAKLBMO91C0 23.12.2021 100.000 0 2,08DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.01.2023 100.000 0 7,648DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.01.2023 100.000 0 7,771DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.02.2023 150.000 0 6,675DGNMO, TRAKLBMO91C0 02.02.2023 150.000 0 6,351DGNMO, TRAKLBMO91C0 03.02.2023 135.818 0 6,94DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.02.2023 16.079 0 6,96DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.02.2023 150.000 0 6,56DGNMO, TRAKLBMO91C0 17.02.2023 100.000 0 6,68DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.07.2023 250.000 0 7,49DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.07.2023 471.974 0,001 7,905DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.07.2023 827.000 0,002 8,013Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 10.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,81 -8,10 TL fiyat aralığından (ortalama 8,01301) fiyat aralığından toplam 827.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 5.488.717 TL'ye, payların sermayeye oranı %1,57'ye ulaşmıştır. Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detay tablosuna eklenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169674BIST