***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.02.2023 Tarihli YK Kararına Göre Sürdürülen Geri Alım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.03.2021 200.000 0 2,87DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0 3,09DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.03.2021 70.000 0 2,69DGKLB, TRAKLBMO91C0 25.03.2021 70.000 0 2,65DGKLB, TRAKLBMO91C0 26.03.2021 100.000 0 2,54DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.04.2021 100.000 0 2,64DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 250.000 0 2,43DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 520.000 0 2,44DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 225.000 0 2,45DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 25.000 0 2,46DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.12.2021 100.000 0 2,05DGKLB, TRAKLBMO91C0 23.12.2021 100.000 0 2,08DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.01.2023 100.000 0 7,648DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.01.2023 100.000 0 7,771DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.02.2023 150.000 0 6,675DGNMO, TRAKLBMO91C0 02.02.2023 150.000 0 6,351DGNMO, TRAKLBMO91C0 03.02.2023 135.818 0 6,94DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.02.2023 16.079 0 6,96DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.02.2023 150.000 0 6,56DGNMO, TRAKLBMO91C0 17.02.2023 100.000 0 6,68DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.07.2023 250.000 0 7,49DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.07.2023 471.974 0,001 7,905DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.07.2023 827.000 0,002 8,013DGNMO, TRAKLBMO91C0 11.07.2023 310.000 0 8,185DGNMO, TRAKLBMO91C0 12.07.2023 140.000 0 8,352DGNMO, TRAKLBMO91C0 21.07.2023 400.000 0,001 9,12DGNMO, TRAKLBMO91C0 24.07.2023 1.000.000 0,003 9,52DGNMO, TRAKLBMO91C0 25.07.2023 200.000 0 9,57DGNMO, TRAKLBMO91C0 28.07.2023 178.263 0 9,304DGNMO, TRAKLBMO91C0 31.07.2023 415.000 0,001 9,463DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.08.2023 50.000 0 9,315DGNMO, TRAKLBMO91C0 02.08.2023 527.744 0,002 9,887DGNMO, TRAKLBMO91C0 03.08.2023 130.000 0 10,101DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.08.2023 19 0 10,2Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)DGNMO, TRAKLBMO91C0 10,26 8,87 44.271.315,69 Şirket Kaynakları 5.000.000 1,43Ek AçıklamalarDoğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin("Şirket")17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun("SPK")14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, azami 5.000.0000 adet olmak üzere, geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 17.02.2023-07.08.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43 temsil eden 5.000.000 TLnominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.Bu doğrultuda, 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları 07.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen pay geri alım programının yürürlükte kaldığı 6 aylık dönemde yapılan pay geri alım işlemleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 10,26 TL olup ortalama bedel ise pay başına 8,87 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında toplamda 44.271.315,69 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181800BIST