Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

10.08.2023 08:59
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09.08.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGNMO, TRAKLBMO91C0 08.08.2023 55.000 0 10,972 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 09.08.2023 110.000 0 11,105 Yoktur

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 09.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 10,94- 11,22 fiyat aralığından (ortalama 11,1045) toplam 110.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 165.000 TL'ye ulaşmıştır.
Şirketimizin 23.08.2018 ve 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 9.004.743 TL'ye, payların sermayeye oranı %2,57'ye ulaşmıştır.
Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detay tablosuna eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183313


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.601
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  7.423  
Önceki Kapanış :  7.601  
En Düşük
7.367 En Yüksek
7.645
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 11,30 262.374.064 % 0,00  
AGYO 5,62 18.874.970 % 0,00  
ADESE 2,17 380.214.839 % 0,00  
AGHOL 174,00 374.157.876 % 0,00  
AGESA 50,65 61.354.262 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0359 27,0415 % 0,19  
Euro 29,7486 29,7749 % 0,48  
Sterlin 34,3075 34,4795 % 0,19  
Frank 30,7384 30,9235 % 0,25  
Riyal 7,1886 7,2246 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 3,43  
Altın Gr. 1.666 1.666 3,85  
Cumhuriyet 11.414 11.586 -23,00  
Tam 11.124 11.247 32,00  
Yarım 5.571 5.649 16,00  
Çeyrek 2.785 2.824 7,00  
Gümüş.Ons 22,69 22,71 0,04  
Gümüş Gr. 19,70 19,72 0,03  
B. Petrol 87,80 87,80 0,25  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru