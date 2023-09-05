***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 05.09.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDGNMO, TRAKLBMO91C0 08.08.2023 55.000 0 10,972 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 09.08.2023 110.000 0 11,105 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 10.08.2023 55.000 0 10,976 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 11.08.2023 252.958 0 10,566 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 14.08.2023 187.532 0 10,995 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 15.08.2023 340.000 0 11,08 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 24.08.2023 145.129 0 10,99 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 25.08.2023 272.047 0 10,802 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 01.09.2023 15.000 0 11,17 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 04.09.2023 195.000 0 11,74 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 05.09.2023 195.496 0 11,49 YokturEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 05.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 11,38- 11,59 fiyat aralığından (ortalama 11,49) toplam 195.496 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 1.823.162 TL'ye ulaşmıştır. Şirketimizin 23.08.2018 ve 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 10.662.905 TL'ye, payların sermayeye oranı %3,05'e ulaşmıştır. Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detay tablosuna eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191900BIST