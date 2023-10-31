***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31.10.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve 07.08.2023 Tarihli YK Kararına Göre Sürdürülen Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDGNMO, TRAKLBMO91C0 08.08.2023 55.000 0 10,972 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 09.08.2023 110.000 0 11,105 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 10.08.2023 55.000 0 10,976 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 11.08.2023 252.958 0 10,566 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 14.08.2023 187.532 0 10,995 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 15.08.2023 340.000 0 11,08 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 24.08.2023 145.129 0 10,99 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 25.08.2023 272.047 0 10,802 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 01.09.2023 15.000 0 11,17 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 04.09.2023 195.000 0 11,74 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 05.09.2023 195.496 0 11,49 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 06.09.2023 175.000 0 12,41 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 12.09.2023 140.000 0 13,54 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 13.09.2023 207.500 0 13,1 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 14.09.2023 229.482 0 13,02 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 18.09.2023 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 20.09.2023 120.000 0 11,84 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 28.09.2023 631.650 0,002 13,41 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 29.09.2023 593.010 0,002 13,67 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 04.10.2023 95.000 0 13,9 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 06.10.2023 87.001 0 13,96 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 12.10.2023 131.675 0 12,72 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 13.10.2023 175.000 0 12,76 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 30.10.2023 95.000 0 12,64 YokturDGNMO, TRAKLBMO91C0 31.10.2023 347.020 0 12,6 YokturGeri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)DGNMO, TRAKLBMO91C0 13,96 12,15 61.794.498,29 Şirket Kaynakları 5.000.000 1,43Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 31.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 12,36- 12,80 TL fiyat aralığından (ortalama 12,6030) toplam 347.020 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, azami 5.000.0000 adet olmak üzere, geri alınmasına karar verilmiş ve 07.08.2023-31.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43 temsil eden 5.000.000 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.Bu doğrultuda, 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları 31.10.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen pay geri alım programının yürürlükte kaldığı 85 günlük dönemde yapılan pay geri alım işlemleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 13,96 TL olup, ortalama bedel ise pay başına 12,15 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında toplamda 61.794.498,29 TL ödenmiş ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212710BIST