Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

31.10.2023 21:00
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31.10.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve 07.08.2023 Tarihli YK Kararına Göre Sürdürülen Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGNMO, TRAKLBMO91C0 08.08.2023 55.000 0 10,972 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 09.08.2023 110.000 0 11,105 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.08.2023 55.000 0 10,976 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 11.08.2023 252.958 0 10,566 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 14.08.2023 187.532 0 10,995 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 15.08.2023 340.000 0 11,08 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 24.08.2023 145.129 0 10,99 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 25.08.2023 272.047 0 10,802 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.09.2023 15.000 0 11,17 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 04.09.2023 195.000 0 11,74 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 05.09.2023 195.496 0 11,49 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.09.2023 175.000 0 12,41 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 12.09.2023 140.000 0 13,54 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 13.09.2023 207.500 0 13,1 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 14.09.2023 229.482 0 13,02 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 18.09.2023 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 20.09.2023 120.000 0 11,84 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 28.09.2023 631.650 0,002 13,41 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 29.09.2023 593.010 0,002 13,67 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 04.10.2023 95.000 0 13,9 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.10.2023 87.001 0 13,96 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 12.10.2023 131.675 0 12,72 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 13.10.2023 175.000 0 12,76 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 30.10.2023 95.000 0 12,64 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 31.10.2023 347.020 0 12,6 Yoktur

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
DGNMO, TRAKLBMO91C0 13,96 12,15 61.794.498,29 Şirket Kaynakları 5.000.000 1,43

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 31.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 12,36- 12,80 TL fiyat aralığından (ortalama 12,6030) toplam 347.020 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.
07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, azami 5.000.0000 adet olmak üzere, geri alınmasına karar verilmiş ve 07.08.2023-31.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43 temsil eden 5.000.000 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.
Bu doğrultuda, 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları 31.10.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen pay geri alım programının yürürlükte kaldığı 85 günlük dönemde yapılan pay geri alım işlemleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 13,96 TL olup, ortalama bedel ise pay başına 12,15 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında toplamda 61.794.498,29 TL ödenmiş ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212710


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.514
Değişim :  -2,58% |  -198,75
Açılış :  7.749  
Önceki Kapanış :  7.713  
En Düşük
7.496 En Yüksek
7.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 190,30 5.327.659.026 % 10,00  
VBTYZ 113,30 143.495.874 % 10,00  
ISKUR 8.119.000,00 8.119.000 % 10,00  
UFUK 88,05 12.271.241 % 9,99  
RODRG 57,25 17.061.948 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,2736 28,3261 % 0,31  
Euro 29,9561 29,9782 % -0,12  
Sterlin 34,2814 34,4533 % -0,01  
Frank 30,9920 31,1787 % -0,68  
Riyal 7,5206 7,5583 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.985 -11,42  
Altın Gr. 1.803 1.804 -10,44  
Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.890 11.973 -93,00  
Yarım 5.963 6.011 -47,00  
Çeyrek 2.973 3.006 -23,00  
Gümüş.Ons 22,82 22,86 -0,48  
Gümüş Gr. 20,72 20,74 -0,46  
B. Petrol 85,06 85,06 -1,29  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru