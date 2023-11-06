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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

06.11.2023 19:16
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 06.11.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.11.2023 260.000 0 12,47 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.11.2023 159.495 0 12,28 Yoktur

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 06.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 12,13- 12,39 TL fiyat aralığından (ortalama 12,2828) toplam 159.495 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 419.495 TL'ye ulaşmıştır.
Şirketimizin 23.08.2018,17.02.2023 ve 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 14.259.238 TL'ye, payların sermayeye oranı %4,07'ye ulaşmıştır. Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detay tablosuna eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214666


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