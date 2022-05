***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDAVUT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.09.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞADAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİSMAİL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSALİH TUNCER MUTLUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.,Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.,Umur Kırtasiye A.Ş., Umur Basım Tic. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBERNA AKYÜZ ÖĞÜT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2021 İcrada Görevli Değil LCW Mağazacılık Genel Müdürü, LCW Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMUTLU ERTURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.11.2021 İcrada Görevli Değil HLY Aromaterapi CEO Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiZEYNEP YALIM UZUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt 1164250 1164250 TRY 100 Bağlı Ortaklık3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mobilya İmalatı ve Ticareti 15700000 15700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDoğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Perakende Mobilya Ticareti 19250000 19250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDogtas Germany GMBH Perakende Mobilya Ticareti 1200000 1200000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkDogtas Bulgarıa EOOD Perakende Mobilya Ticareti 40000 40000 BGN 100 Bağlı OrtaklıkDogtas Holland B.V. Perakende Mobilya Ticareti 1650000 1650000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkDoğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. Perakende Mobilya Ticareti 490000 490000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDoğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti. Mobilya imalatı,ihracatı,ithalatı 1000000 1000000 XOF 100 Bağlı OrtaklıkDogtas Furnıture USA INC. Perakende Mobilya Ticareti 100000 100000 USD 100 Bağlı OrtaklıkFTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi İhracata yönelik, stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak dahil işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri yapmak, -İhracata yönelik mobilya ve dekorasyon malzemeleri ve mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ithalatına ve yurtdışına ihracat satışlarına aracılık hizmetlerinde bulunmak ve/veya bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, ve dış ticaretini yapmak, 10010000 1430000 TRY 14 İştirakKelebek Furniture UK Limited Toptan ve Perakende Mobilya Satışı 1000 1000 GBP 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032226BIST