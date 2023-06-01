***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAysun VARDAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 08.02.2022 216 4251224 ir@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDAVUT DOĞAN Erkek Şeref Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.09.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİSMAİL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği/CEO - Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞADAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSALİH TUNCER MUTLUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.,Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Astor Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBERNA AKYÜZ ÖĞÜT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2021 İcrada Görevli Değil LCW Mağazacılık Genel Müdürü, LCW Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137 Değerlendirildi Hayır Denetimı Komitesi ÜyesiMUTLU ERTURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.11.2021 İcrada Görevli Değil HLY Aromaterapi CEO Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiZEYNEP YALIM UZUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2021 İcrada Görevli Değil Mavi Giyim Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSMAİL DOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi/CEOMUSTAFA KARAMEMİŞ CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155459BIST