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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.09.2022 17:15
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DAP Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve DAP Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. ("DAP Yapı") arasında 13.09.2022 tarihinde DAP Yapı'nın Ayazağa Mah., Sarıyer 10648 İstanbul Ada 1 Parseller (Levent Şantiyesi) adresinde devam etmekte bulunan konut alanı inşaatı projesi için mutfak ve banyo dolaplarının imalatı hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli 27.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşme uyarınca DAP Yapı için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin sözleşme imzasından itibaren en geç 18 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063376


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ZOREN 3,20 678.946.944 % 9,97  
KAPLM 80,05 33.128.591 % 9,96  
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Tam 6.702 6.773 -19,00  
Yarım 3.266 3.311 -10,00  
Çeyrek 1.638 1.655 -5,00  
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Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,06  
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