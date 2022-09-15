***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDAP Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve DAP Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. ("DAP Yapı") arasında 13.09.2022 tarihinde DAP Yapı'nın Ayazağa Mah., Sarıyer 10648 İstanbul Ada 1 Parseller (Levent Şantiyesi) adresinde devam etmekte bulunan konut alanı inşaatı projesi için mutfak ve banyo dolaplarının imalatı hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli 27.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşme uyarınca DAP Yapı için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin sözleşme imzasından itibaren en geç 18 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063376BIST