***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAKKUYUTST ENDÜSTRİYEL ÜRETİM İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih04/09/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile ve Akkuyutst Endüstriyel Üretim İnşaat ve Tİcaret Limited Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile Mersin ili Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesinde yer alan Yeşilovacık Konut Projesi konut alanı inşaatı projesi için hareketli mobilya ve montaj işleri hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 30.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşmeler uyarınca Yeşilovacık Konut Projesi için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin sözleşme imzasından itibaren en geç 50 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191159BIST