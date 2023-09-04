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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

04.09.2023 09:15
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
AKKUYUTST ENDÜSTRİYEL ÜRETİM İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile ve Akkuyutst Endüstriyel Üretim İnşaat ve Tİcaret Limited Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile Mersin ili Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesinde yer alan Yeşilovacık Konut Projesi konut alanı inşaatı projesi için hareketli mobilya ve  montaj işleri hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 30.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşmeler uyarınca Yeşilovacık Konut Projesi için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin sözleşme imzasından itibaren en geç 50 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191159


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KZGYO 30,36 3.257.385 % 10,00  
AGHOL 236,50 344.881.740 % 10,00  
BRSAN 919,60 1.602.192.348 % 10,00  
CLEBI 985,60 93.224.748 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.257 11.427 -5,00  
Tam 11.027 11.110 16,00  
Yarım 5.530 5.576 8,00  
Çeyrek 2.757 2.788 4,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,13 -0,08  
Gümüş Gr. 20,75 20,77 -0,00  
B. Petrol 88,59 88,59 0,04  
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