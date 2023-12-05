***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıKUZU TOPLU KONUT İNŞAAT A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile İstanbul Beyoğlu Okmeydanı'nda yer alan İstanbul Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları Projesi için mutfak dolapları ve banyo dolapları imalatı ve montaj işleri hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 20.650.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşme uyarınca Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları Projesi için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin 12.10.2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222512BIST