***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.12.2023 19:02
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile İstanbul Beyoğlu Okmeydanı'nda yer alan İstanbul Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları Projesi için mutfak dolapları ve banyo dolapları imalatı ve montaj işleri hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 20.650.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşme uyarınca Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları Projesi için Şirketimiz tarafınca imal edilecek ürünlerin tesliminin 12.10.2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222512
BIST