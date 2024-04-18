***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T.C. ‘ne Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından biri ile Mobilya Grubu, Yatak ve Tekstil ürün gruplarının imalatı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma uyarınca Şirketimiz tarafından temin edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 41.800.000 Türk Lirası (anlaşma uyarınca alıcı tarafından %20 tutarında artırma ve eksiltme hakkına sahiptir) olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274251BIST