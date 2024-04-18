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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.04.2024 09:20
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar

   Şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T.C. ‘ne Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından biri ile  Mobilya Grubu, Yatak ve Tekstil ürün gruplarının imalatı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma uyarınca Şirketimiz tarafından temin edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 41.800.000 Türk Lirası  (anlaşma uyarınca alıcı tarafından %20 tutarında artırma ve eksiltme hakkına sahiptir) olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274251


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUFA 15,19 91.148.427 % 3,80  
BRYAT 3.395,00 562.495.858 % 1,38  
SELEC 55,50 107.118.729 % 0,45  
TUKAS 8,08 172.026.089 % 0,00  
TUPRS 186,50 4.439.206.208 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,5053 32,5135 % 0,20  
Euro 34,8511 34,8841 % 0,47  
Sterlin 40,5409 40,7441 % 0,20  
Frank 35,7273 35,9063 % 0,16  
Riyal 8,6612 8,7046 % -0,01  
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18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,52 28,55 % 0,66  
Platin 942,57 943,99 % 0,66  
Paladyum 1.037,65 1.040,04 % 0,66  
Brent Pet. 87,56 87,56 % 0,66  
Altın Ons 2.377,63 2.378,05 % 0,66  
Seans Raporu 18:10
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