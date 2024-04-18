***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.04.2024 09:20
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T.C. ‘ne Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından biri ile Mobilya Grubu, Yatak ve Tekstil ürün gruplarının imalatı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma uyarınca Şirketimiz tarafından temin edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 41.800.000 Türk Lirası (anlaşma uyarınca alıcı tarafından %20 tutarında artırma ve eksiltme hakkına sahiptir) olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274251
BIST