***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı 24.05.2022 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.Komite ÜyeleriDenetim KomitesiZeynep Yalım Uzun (Başkan)Mutlu Erturan (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiMutlu Erturan (Başkan)Salih Tuncer Mutlucan (Üye)Elif Yılmaz (Üye)Aysun Vardan (Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiBerna Akyüz Öğüt (Başkan)