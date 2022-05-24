***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.05.2022 20:05
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı 24.05.2022 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.
Komite Üyeleri
Denetim Komitesi
Zeynep Yalım Uzun (Başkan)
Mutlu Erturan (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Mutlu Erturan (Başkan)
Salih Tuncer Mutlucan (Üye)
Elif Yılmaz (Üye)
Aysun Vardan (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Berna Akyüz Öğüt (Başkan)
18:052.375
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966,86
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0049
|16,0413
|% 0,73
|
|Euro
|17,1870
|17,2591
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,0897
|20,1905
|% 0,55
|
|Frank
|16,6717
|16,7722
|% 1,52
|
|Riyal
|4,2738
|4,2953
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|11,54
|
|Altın Gr.
|963
|964
|14,85
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,24
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|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,23
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,10
|