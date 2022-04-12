***DGNMO* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.04.2022 09:15
***DGNMO******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT, DGNMO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019382
BIST
11:202.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -12,48
|Açılış
|: 2.449
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|Önceki Kapanış
|: 2.449
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En Düşük
2.428
11:2014,6786
En Yüksek
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|: 0,11%
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|Açılış
|: 14,6750
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|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6866
En Düşük
14,6447
11:2015,9533
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 15,9750
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15,9894
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 921,15
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925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler11:20
|CLEBI
|257,60
|71.292.224
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|MZHLD
|40,24
|8.343.714
|% 7,25
|
|OYYAT
|50,95
|24.571.143
|% 6,68
|
|OYLUM
|2,33
|1.606.997
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|11.809.842
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.615.215
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,04
|13.229.142
|% -8,76
|
|THYAO
|36,72
|1.970.878.781
|% 1,55
|
|GARAN
|13,64
|1.140.563.900
|% -1,73
|
|KRDMD
|16,26
|944.810.867
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,91
|916.511.683
|% -2,19
|
|SISE
|17,16
|912.029.706
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,67
|625.549.708
|% -3,26
|
|ODAS
|2,26
|457.937.932
|% 3,67
|
|DOHOL
|3,81
|774.503.001
|% -3,05
|
|YKBNK
|4,91
|916.511.683
|% -2,19
|
|TSKB
|1,68
|228.872.640
|% -3,45
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6748
|14,6786
|% 0,11
|
|Euro
|15,9436
|15,9533
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,0426
|19,1381
|% -0,02
|
|Frank
|15,6677
|15,7621
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9037
|3,9232
|% 0,14
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,20
|
|Altın Gr.
|922
|922
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,01
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|B. Petrol
|101
|101
|2,24
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