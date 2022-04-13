***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2022 09:10
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019913
BIST
10:032.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,50
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.485
En Düşük
2.478
10:0314,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0156
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
10:0315,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0113
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7820
10:03922,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 922,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler10:01
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|SUMAS
|85,00
|65.875
|% 4,29
|
|ESEN
|35,42
|1.506.731
|% 3,15
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KAPLM
|56,20
|1.873.877
|% -7,11
|
|OYLUM
|2,18
|894.151
|% -6,44
|
|MIPAZ
|6,90
|171.693
|% -2,13
|
|KONKA
|19,50
|3.951.831
|% -1,86
|
|MIATK
|33,04
|25.952.376
|% 0,49
|
|PGSUS
|123,00
|3.954.204
|% 0,16
|
|KONKA
|19,50
|3.951.831
|% -1,86
|
|ODAS
|2,29
|2.667.229
|% 0,88
|
|LIDER
|18,25
|2.163.483
|% 0,22
|
|ODAS
|2,29
|2.667.229
|% 0,88
|
|ADESE
|0,87
|815.488
|% 0,00
|
|MIATK
|33,04
|25.952.376
|% 0,49
|
|MOBTL
|1,75
|1.166.849
|% 0,57
|
|DGNMO
|2,31
|1.042.923
|% 0,43
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5775
|14,5880
|% -0,07
|
|Euro
|15,7960
|15,8233
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,8810
|18,9757
|% -0,11
|
|Frank
|15,5627
|15,6565
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8770
|3,8965
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,95
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,08
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 89 artarak (% 0.94 ) 2, 776
-
10:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISGYO, SANEL
-
10:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MMCAS, ARTI
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR