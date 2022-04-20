***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2022 09:05
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022209
BIST
11:222.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,93
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:2214,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0230
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:2215,8941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0781
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8941
En Düşük
15,8030
11:22915,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,56
|Açılış
|: 915,95
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DAGHL
|20,98
|5.389.693
|% 8,76
|
|OYYAT
|64,70
|21.407.837
|% 6,41
|
|SMRTG
|18,10
|202.759.942
|% 5,36
|
|MANAS
|26,18
|27.873.337
|% 5,14
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|ISGYO
|10,33
|44.086.288
|% -6,68
|
|PEGYO
|1,37
|20.080.456
|% -6,16
|
|DOBUR
|46,22
|2.434.837
|% -5,33
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|DESA
|12,19
|12.978.977
|% -4,84
|
|THYAO
|38,86
|2.193.180.537
|% 0,26
|
|PETKM
|10,44
|751.033.170
|% 1,56
|
|GARAN
|14,14
|722.062.996
|% -0,28
|
|KRDMD
|16,29
|662.345.307
|% -0,67
|
|EREGL
|35,68
|641.437.570
|% -0,56
|
|ODAS
|2,53
|309.982.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|292.583.210
|% -1,03
|
|YKBNK
|5,21
|490.264.459
|% -0,19
|
|ZOREN
|2,24
|203.074.120
|% 2,75
|
|PETKM
|10,44
|751.033.170
|% 1,56
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6638
|14,6731
|% 0,16
|
|Euro
|15,8864
|15,8941
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,0207
|19,1160
|% 0,19
|
|Frank
|15,3881
|15,4808
|% 0,43
|
|Riyal
|3,8997
|3,9192
|% 0,12
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-6,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,35
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 14 kaybederek (% -0.36 ) 2, 808
-
11:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, GARAN
-
11:36XU100
Endeks 2, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 14, 680.00 milyon TL de
-
11:36ISGYO
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 482 adet işlem
-
11:34PEGYO
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 539, 935 adet işlem