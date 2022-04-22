***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2022 15:17
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelm
15:422.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,70
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
15:4214,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0463
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7497
En Düşük
14,6956
15:4215,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0245
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:42919,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,46
|Açılış
|: 919,09
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TIRE
|13,90
|103.292.046
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.553.572
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.429.783
|% 9,64
|
|LIDER
|19,71
|346.193.234
|% 9,50
|
|OLMK
|8,33
|36.982.181
|% -7,85
|
|TDGYO
|7,85
|24.351.538
|% -7,54
|
|MANAS
|24,62
|38.551.753
|% -7,23
|
|ATLAS
|1,46
|3.451.890
|% -7,01
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|40,90
|4.522.992.572
|% 1,79
|
|ASELS
|28,38
|2.145.343.082
|% -0,49
|
|SISE
|18,44
|1.902.741.910
|% 0,88
|
|GARAN
|14,50
|1.783.794.339
|% 0,07
|
|PETKM
|10,69
|1.256.701.759
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,04
|1.153.863.537
|% -1,94
|
|ODAS
|2,63
|893.798.615
|% 3,95
|
|TSKB
|2,08
|435.285.208
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,31
|912.932.274
|% -0,75
|
|GARAN
|14,50
|1.783.794.339
|% 0,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7452
|14,7481
|% 0,31
|
|Euro
|15,9584
|15,9691
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,9440
|19,0390
|% -0,81
|
|Frank
|15,3774
|15,4700
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9195
|3,9392
|% 0,28
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-13,37
|
|Altın Gr.
|915
|916
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|-20,00
|
|Tam
|6.056
|6.207
|-23,42
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|-11,32
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|-5,67
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,54
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54OLMK
Yüzde -7.08 oranında düşüşle 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 473, 625 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 42 kaybederek (% -0.36 ) 2, 852
-
15:53XU100
Endeks 2, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 29, 868.00 milyon TL de
-
15:53OYAKC
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 908, 752 adet işlem
-
15:52MANAS
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 293 adet işlem