***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2022 16:32
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036476
BIST
16:572.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,69
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:5717,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1018
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
16:5718,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:571.023,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.023,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:57
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.016.450
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.550.872
|% 9,96
|
|FONET
|13,05
|72.029.178
|% 9,76
|
|RYGYO
|4,85
|89.402.089
|% 8,74
|
|TSGYO
|6,75
|51.848.401
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.337.077
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.814.299
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,30
|31.448.216
|% -8,26
|
|THYAO
|46,06
|5.847.613.838
|% -1,41
|
|SISE
|22,32
|2.801.517.072
|% 2,10
|
|SASA
|43,22
|2.086.349.110
|% 0,93
|
|SAHOL
|19,62
|1.632.399.916
|% -1,21
|
|TOASO
|62,75
|1.292.664.718
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,63
|626.212.433
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,19
|247.152.704
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,60
|806.582.569
|% 0,44
|
|ODAS
|2,91
|480.039.587
|% 1,39
|
|TSKB
|2,35
|354.149.145
|% 2,62
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2195
|17,2280
|% 0,59
|
|Euro
|18,4176
|18,4688
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,5711
|21,6793
|% 0,77
|
|Frank
|17,6498
|17,7561
|% 1,24
|
|Riyal
|4,5817
|4,6047
|% 0,65
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.806
|6.909
|-9,00
|
|Tam
|6.779
|6.950
|-7,26
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,51
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,58
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 71 kaybederek (% -0.49 ) 2, 793
-
17:12XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 36, 615.00 milyon TL de
-
17:12SEGYO
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 751, 145 adet işlem
-
17:06GSDHO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 405, 734 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SISE, TAVHL