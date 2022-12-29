***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 09:10
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Doğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091031
BIST
10:525.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,33
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:5218,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:5219,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0761
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:521.086,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.086,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:51
|TERA
|17,71
|560.114
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|20.938.963
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.671.580
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,50
|1.158.157.264
|% -9,42
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|QNBFL
|121,10
|71.086
|% -5,09
|
|ENKAI
|33,36
|1.310.538.479
|% 4,64
|
|THYAO
|139,50
|1.267.031.445
|% -0,43
|
|KOZAL
|540,50
|1.158.157.264
|% -9,42
|
|PETKM
|19,45
|866.667.190
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,26
|697.933.205
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,26
|697.933.205
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,85
|623.971.140
|% 2,24
|
|PETKM
|19,45
|866.667.190
|% 2,15
|
|ENKAI
|33,36
|1.310.538.479
|% 4,64
|
|TSKB
|4,31
|160.428.578
|% 1,17
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7186
|18,7244
|% 0,07
|
|Euro
|19,9148
|19,9373
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,4389
|22,5514
|% 0,08
|
|Frank
|20,0955
|20,2165
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9656
|4,9905
|% 0,07
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,18
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,12
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.338
|7.394
|4,00
|
|Yarım
|3.553
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|0,06
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-1,01
|