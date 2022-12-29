***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 09:21
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İlhan Doğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091044
BIST
10:465.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 15,21
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:4618,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:4619,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0733
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:461.087,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.087,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:46
|TERA
|17,71
|538.880
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|78.468.903
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|20.718.882
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|IZFAS
|5,04
|5.879.903
|% -5,44
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,40
|1.240.057.109
|% 4,77
|
|THYAO
|139,80
|1.150.098.776
|% -0,21
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,47
|821.087.739
|% 2,26
|
|ASELS
|58,35
|608.793.374
|% -0,09
|
|EKGYO
|8,21
|589.872.557
|% 0,61
|
|YKBNK
|11,86
|566.748.566
|% 2,33
|
|PETKM
|19,47
|821.087.739
|% 2,26
|
|ENKAI
|33,40
|1.240.057.109
|% 4,77
|
|TSKB
|4,30
|143.366.069
|% 0,94
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7189
|18,7254
|% 0,08
|
|Euro
|19,9041
|19,9299
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4425
|22,5551
|% 0,10
|
|Frank
|20,0897
|20,2107
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,05
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,01
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-0,85
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:01TERA
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 151 adet işlem
-
11:00ARSAN
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 867 adet işlem
-
10:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, TKFEN, YKBNK
-
10:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.20 ) 4, 734
-
10:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, TERA, UZERB, DIRIT, RYSAS, RYGYO