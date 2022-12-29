***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 09:25
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091047
BIST
10:455.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 18,15
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:4518,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:4520,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0700
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0600
En Düşük
20,0100
10:451.087,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.087,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:43
|TERA
|17,71
|544.441
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|78.468.903
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|20.718.882
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|IZFAS
|5,04
|5.879.903
|% -5,44
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|THYAO
|139,90
|1.205.312.224
|% -0,14
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ASELS
|58,50
|628.488.437
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,24
|623.862.106
|% 0,98
|
|YKBNK
|11,89
|586.648.065
|% 2,59
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|TSKB
|4,31
|154.303.772
|% 1,17
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7151
|18,7256
|% 0,08
|
|Euro
|20,0400
|20,0500
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4427
|22,5553
|% 0,10
|
|Frank
|20,0902
|20,2112
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,05
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,54
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.337
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.553
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,94
|