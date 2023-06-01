***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2023 13:35
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155250
BIST
16:484.943
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 56,12
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:4820,8055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:4822,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,3579
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:481.319,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.319,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.633.564
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.877.699
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.109.430
|% -9,94
|
|HKTM
|50,00
|87.392.165
|% -3,85
|
|KRGYO
|15,85
|21.546.722
|% -3,65
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.083.593.069
|% 1,81
|
|GARAN
|27,08
|2.614.890.937
|% 1,12
|
|ASTOR
|54,65
|2.265.822.967
|% 4,10
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|ISCTR
|11,33
|1.808.215.497
|% 1,61
|
|EKGYO
|7,20
|1.088.978.975
|% 1,27
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|ALBRK
|2,61
|308.713.249
|% 4,40
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7977
|20,8055
|% 0,09
|
|Euro
|22,4438
|22,6176
|% 1,61
|
|Sterlin
|25,9176
|26,0476
|% 0,47
|
|Frank
|22,8043
|22,9417
|% 0,25
|
|Riyal
|5,5296
|5,5573
|% 0,04
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,19
|
|Altın Gr.
|1.316
|1.317
|4,15
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.034
|9.269
|-11,54
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.280
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,02
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-0,37
|