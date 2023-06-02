***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2023 09:02
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155477
BIST
11:035.142
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 181,82
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0320,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0752
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0322,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0408
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:031.326,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.326,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TKFEN
|33,46
|177.401.285
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.304.151.430
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|DARDL
|4,73
|177.173.254
|% 7,99
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|MARKA
|11,26
|2.583.945
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.162.852
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|THYAO
|150,70
|2.194.274.021
|% 2,52
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|GARAN
|28,90
|1.682.848.220
|% 6,48
|
|AKBNK
|17,52
|1.312.104.156
|% 7,22
|
|ENKAI
|28,48
|1.304.151.430
|% 9,62
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|YKBNK
|11,34
|1.277.891.445
|% 7,69
|
|EKGYO
|7,40
|718.735.778
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,53
|158.394.054
|% 4,98
|
|GARAN
|28,90
|1.682.848.220
|% 6,48
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8749
|20,8793
|% 0,36
|
|Euro
|22,4727
|22,5566
|% 0,18
|
|Sterlin
|26,0698
|26,2005
|% 0,38
|
|Frank
|22,9782
|23,1166
|% 0,48
|
|Riyal
|5,5496
|5,5774
|% 0,38
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,65
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.558
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,87
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18ENKAI
Yüzde 9.55 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 383, 355 adet işlem
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11:17XU100
Endeks 5, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 74 üstünde . İşlem hacmi 27, 215.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.48 oranında artışla 214.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 611 adet işlem
-
11:16DARDL
Yüzde 7.76 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 460, 636 adet işlem
-
11:15HEKTS
Yüzde 6.87 oranında artışla 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 892, 958 adet işlem