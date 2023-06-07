***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2023 09:11
***DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGNMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156616
BIST
18:105.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
0
En Yüksek
0
18:1022,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 5,61%
|| 1,2097
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
22,8980
En Düşük
21,5447
18:1024,4443
En Yüksek
|Değişim
|: 5,60%
|| 1,2962
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
24,6542
En Düşük
23,1104
18:101.434,23
En Yüksek
|Değişim
|: 5,36%
|| 72,96
|Açılış
|: 1.434,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.445,94
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:10
|DNISI
|9,92
|20.043.235
|% 50,00
|
|GMTAS
|12,44
|74.394.104
|% 1,45
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 0,00
|
|ISBTR
|41.999,00
|126.198
|% 0,00
|
|DIRIT
|5,11
|512.819
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|919.290
|% 0,00
|
|ATSYH
|65,95
|3.102.464
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,94
|1.254.442
|% 0,00
|
|CASA
|128,10
|578.760
|% 0,00
|
|CMENT
|62,50
|443.819
|% 0,00
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,00
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 0,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,00
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|22,7642
|22,8220
|% 5,81
|
|Euro
|24,4492
|24,4541
|% 5,64
|
|Sterlin
|28,0304
|28,1709
|% 4,96
|
|Frank
|24,8451
|24,9947
|% 4,99
|
|Riyal
|6,0210
|6,0512
|% 5,02
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-2,83
|
|Altın Gr.
|1.436
|1.437
|75,27
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.640
|4.856
|229,00
|
|Çeyrek
|2.313
|2.428
|115,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|17,22
|17,24
|0,87
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|-0,55
|
Seans Raporu
18:10
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
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17:59
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
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