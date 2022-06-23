***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.06.2022 18:16
***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizce, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 75.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038981
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0484
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.021,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3409
|17,3443
|% 0,03
|
|Euro
|18,2304
|18,2817
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,1428
|21,2488
|% -0,16
|
|Frank
|17,9851
|18,0934
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6090
|4,6321
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,32
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.767
|6.888
|-30,00
|
|Yarım
|3.322
|3.369
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
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17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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