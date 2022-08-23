Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGRVK* *QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.08.2022 17:57
***DGRVK* *QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DGRVK******QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Qua Granite Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ihraççı kuruluş olarak şirketimiz Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikası Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak ve bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057828


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:473.127
Değişim :  2,11% |  64,67
Açılış :  3.070  
Önceki Kapanış :  3.062  
En Yüksek
3.132 En Düşük
3.070
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 15,84 142.222.640 % 10,00  
FLAP 6,82 89.307.909 % 10,00  
BEYAZ 13,42 64.757.741 % 10,00  
BFREN 1.306,80 14.972.857 % 10,00  
SNPAM 12,10 929.268 % 10,00  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Dolar 18,1020 18,1291 % 0,35  
Euro 18,0865 18,1025 % 0,69  
Sterlin 21,3584 21,4655 % 0,88  
Frank 18,7234 18,8362 % 0,43  
Riyal 4,8095 4,8336 % 0,38  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 13,77  
Altın Gr. 1.019 1.020 11,89  
Cumhuriyet 6.815 6.918 45,00  
Tam 6.850 6.919 37,00  
Yarım 3.338 3.383 18,00  
Çeyrek 1.674 1.691 9,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,21 0,20  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 0,17  
B. Petrol 100 100 3,21  
Seans Raporu 17:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru