***DGRVK* *QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.08.2022 17:57
***DGRVK******QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Qua Granite Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ihraççı kuruluş olarak şirketimiz Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikası Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak ve bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057828
BIST
17:473.127
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 64,67
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
17:4718,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:4718,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1238
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:471.018,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,28
|Açılış
|: 1.018,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:47
|OBASE
|15,84
|142.222.640
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|89.307.909
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|64.757.741
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.972.857
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|SANFM
|18,00
|26.080.659
|% -10,00
|
|ULUSE
|143,00
|32.557.554
|% -7,38
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|KGYO
|17,71
|30.953.611
|% -5,80
|
|AKBNK
|11,53
|5.015.673.054
|% 7,16
|
|YKBNK
|6,23
|4.813.913.107
|% 7,60
|
|THYAO
|67,75
|4.752.038.277
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,00
|3.124.615.164
|% 3,09
|
|SISE
|25,70
|3.016.797.072
|% 1,26
|
|YKBNK
|6,23
|4.813.913.107
|% 7,60
|
|EKGYO
|4,00
|3.124.615.164
|% 3,09
|
|AKBNK
|11,53
|5.015.673.054
|% 7,16
|
|ALBRK
|2,29
|633.222.280
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.132.510.355
|% 9,92
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1020
|18,1291
|% 0,35
|
|Euro
|18,0865
|18,1025
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,3584
|21,4655
|% 0,88
|
|Frank
|18,7234
|18,8362
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8095
|4,8336
|% 0,38
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,77
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|11,89
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.850
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.338
|3.383
|18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,21
|