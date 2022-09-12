***DGRVK* *QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.09.2022 11:01
***DGRVK******QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2022
Ek Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı, şirketimiz Değer Varlık Kiralama A.Ş.'nin ise ihraççı kuruluş olarak yer alacağı 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062293
BIST
11:463.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 83,89
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:4618,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:4618,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2830
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
11:461.011,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.011,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:46
|BRYAT
|504,90
|79.124.539
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.597.688
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|268.163.979
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|EUKYO
|4,23
|2.426.416
|% -4,73
|
|HEDEF
|8,68
|10.902.101
|% -4,30
|
|SAYAS
|16,51
|12.746.359
|% -4,01
|
|AKBNK
|16,57
|4.404.404.565
|% 4,08
|
|ASELS
|31,90
|3.188.148.671
|% 8,80
|
|EREGL
|33,44
|2.718.019.415
|% 3,02
|
|YKBNK
|9,42
|2.713.977.363
|% 3,18
|
|ISCTR
|12,81
|2.661.571.858
|% 2,97
|
|EKGYO
|5,33
|2.085.194.034
|% 4,31
|
|YKBNK
|9,42
|2.713.977.363
|% 3,18
|
|AKBNK
|16,57
|4.404.404.565
|% 4,08
|
|ISCTR
|12,81
|2.661.571.858
|% 2,97
|
|KRDMD
|15,21
|1.944.667.830
|% 6,66
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2458
|% 0,06
|
|Euro
|18,5888
|18,5991
|% 1,55
|
|Sterlin
|21,2728
|21,3795
|% 0,96
|
|Frank
|19,0439
|19,1586
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8390
|4,8633
|% 0,01
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.790
|6.846
|17,00
|
|Yarım
|3.308
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,20
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|-0,10
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01ENJSA
Yüzde 5.57 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 271, 338 adet işlem
-
12:00HUBVC
Yüzde 5.37 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 885 adet işlem
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11:59XU100
Endeks 3, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 42, 048.00 milyon TL de
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11:59CELHA
Yüzde 6.28 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 187 adet işlem
-
11:58KRDMD
Yüzde 6.73 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 972, 070 adet işlem