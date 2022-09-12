***DGRVK* *QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DGRVK******QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler QUAGRYetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.09.2022Ek AçıklamalarQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı, şirketimiz Değer Varlık Kiralama A.Ş.'nin ise ihraççı kuruluş olarak yer alacağı 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062293BIST