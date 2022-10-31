***DGRVK* *QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.10.2022 12:20
***DGRVK******QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Düzeltme Nedeni Spk Onay Tarihi Revizesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onayl
12:303.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 56,47
|Açılış
|: 3.885
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|Önceki Kapanış
|: 3.879
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3.939
En Düşük
3.881
12:3018,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
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18,6618
En Düşük
18,5474
12:3018,5119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0247
|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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18,6111
En Düşük
18,4616
12:30980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,34
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:30
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.600
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.961.076
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|159.925.203
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|53.010.840
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|67.681.388
|% -7,27
|
|MTRYO
|2,81
|5.358.302
|% -7,26
|
|DOBUR
|52,60
|10.536.508
|% -6,24
|
|MZHLD
|131,10
|18.978.348
|% -6,16
|
|THYAO
|98,30
|2.541.981.489
|% 1,39
|
|SASA
|118,40
|1.562.062.435
|% 8,33
|
|AKBNK
|14,55
|1.291.418.986
|% -0,89
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,10
|991.270.590
|% 2,32
|
|EKGYO
|4,40
|829.399.044
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.912.479
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|205.784.354
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,06
|809.309.294
|% 0,11
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6162
|% 0,19
|
|Euro
|18,5032
|18,5119
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4377
|21,5452
|% -0,37
|
|Frank
|18,5489
|18,6607
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,23
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.588
|6.650
|-86,00
|
|Yarım
|3.210
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,10
|93,10
|-0,67
|