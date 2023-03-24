***DGRVK* *QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.03.2023 11:25
***DGRVK******QUAGR*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1558 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanati Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 400 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127656
BIST
11:395.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,87
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:3919,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:3920,5750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0566
|Açılış
|: 20,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:391.216,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.216,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.215,89
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SANEL
|15,97
|13.176.467
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.153.493
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.364.194
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.869.393
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.169.479
|% -10,00
|
|CANTE
|59,45
|205.020.678
|% -8,33
|
|POLTK
|2.036,60
|4.727.719
|% -4,80
|
|KGYO
|56,05
|25.293.727
|% -3,28
|
|PKART
|25,46
|6.293.838
|% -2,97
|
|ASTOR
|63,00
|1.751.358.448
|% 1,04
|
|THYAO
|129,40
|1.126.114.583
|% 0,00
|
|EREGL
|37,24
|1.125.874.564
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|KATMR
|1,36
|98.620.367
|% 3,82
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,57
|508.848.057
|% -0,19
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|EKGYO
|6,98
|264.115.290
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0698
|19,0740
|% 0,25
|
|Euro
|20,5587
|20,5750
|% -0,27
|
|Sterlin
|23,2996
|23,4165
|% -0,06
|
|Frank
|20,6935
|20,8182
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0613
|5,0867
|% 0,20
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-8,84
|
|Altın Gr.
|1.216
|1.217
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.219
|8.308
|-31,00
|
|Yarım
|4.029
|4.066
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.033
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|0,01
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,97
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54ALFAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 396.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 851 adet işlem
-
11:53ANELE
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 314, 870 adet işlem
-
11:51EMKEL
Yüzde 5.92 oranında artışla 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 200 adet işlem
-
11:50XU100
Endeks 5, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 17, 104.00 milyon TL de
-
11:49INVES
Yüzde 8.69 oranında artışla 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 843 adet işlem