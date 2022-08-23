***DGRVK* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DGRVK******QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DGRVKYetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar23.08.2022 tarihinde yapılan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısında SPK'nın madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesinin ve ‘'Sermaye Piyasası Aracı İhracı'' başlıklı 17. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 1- Şirketimizin ‘'Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş'' olacağı yapıda kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalanmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulu (‘'SPK'') tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (‘'III-61.1'') (‘'Tebliğ'') 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketinin (‘'Değer VKŞ'') ‘'İhraççı Varlık Kiralama Şirketi'' olarak yetkilendirilmesine, Değer VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyonTürklirası)'na kadar nominal değerde gerçekleştirilmesine, 3- İmzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması konularında Muhasebe Müdürü Hakkı Çatman ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Hayrettin Büyükizgi'nin ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057860BIST