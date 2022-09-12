***DGRVK* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.09.2022 11:05
***DGRVK******QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2022
Ek Açıklamalar
23.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Qua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 200.000.000 TL (İkiyüzMilyonTürkLirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062294
BIST
11:213.602
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 80,22
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:2118,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:2118,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2760
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5948
En Düşük
18,3348
11:211.010,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.010,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:19
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|500.981.174
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|BRSAN
|50,35
|59.950.884
|% 9,93
|
|ASUZU
|294,30
|254.473.732
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|HEDEF
|8,76
|7.556.462
|% -3,42
|
|MZHLD
|73,65
|5.732.379
|% -3,41
|
|AKBNK
|16,56
|3.881.359.093
|% 4,02
|
|ASELS
|31,84
|2.792.624.438
|% 8,59
|
|YKBNK
|9,49
|2.376.009.015
|% 3,94
|
|THYAO
|74,25
|2.226.654.238
|% 1,16
|
|ISCTR
|13,07
|2.022.561.579
|% 5,06
|
|EKGYO
|5,28
|1.855.388.602
|% 3,33
|
|YKBNK
|9,49
|2.376.009.015
|% 3,94
|
|AKBNK
|16,56
|3.881.359.093
|% 4,02
|
|ISCTR
|13,07
|2.022.561.579
|% 5,06
|
|KRDMD
|14,99
|1.462.754.742
|% 5,12
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2317
|18,2410
|% 0,03
|
|Euro
|18,5781
|18,5841
|% 1,46
|
|Sterlin
|21,2303
|21,3368
|% 0,76
|
|Frank
|19,0028
|19,1173
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,01
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,92
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.788
|6.850
|21,00
|
|Yarım
|3.308
|3.347
|9,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,16
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|0,10
|