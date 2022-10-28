***DGRVK* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.10.2022 12:20
***DGRVK******QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.10.2023
Ek Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki İnceleme Raporu - QUA Granite.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074986
BIST
12:083.897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -37,43
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.885
12:0818,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:0818,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:08988,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,81
|Açılış
|: 988,34
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ERSU
|5,50
|36.534.864
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|46.353.024
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|36.534.596
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.074.725
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|74.402.142
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.463.856
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,25
|96.244.436
|% -7,66
|
|CRFSA
|58,85
|65.618.023
|% -7,18
|
|CELHA
|23,58
|29.114.030
|% -6,58
|
|AKBNK
|14,84
|1.437.702.943
|% -2,56
|
|THYAO
|98,05
|1.356.596.972
|% -1,36
|
|SASA
|108,10
|1.186.019.889
|% 4,04
|
|YKBNK
|8,97
|1.117.106.014
|% -3,24
|
|TUPRS
|365,80
|1.070.419.560
|% -1,88
|
|YKBNK
|8,97
|1.117.106.014
|% -3,24
|
|EKGYO
|4,44
|510.935.714
|% -1,77
|
|ISCTR
|9,01
|957.683.066
|% -3,94
|
|AKBNK
|14,84
|1.437.702.943
|% -2,56
|
|SKBNK
|2,07
|148.548.804
|% -1,90
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6228
|% 0,13
|
|Euro
|18,5431
|18,5603
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,3943
|21,5015
|% -0,16
|
|Frank
|18,6351
|18,7473
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-13,12
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|-40,00
|
|Tam
|6.632
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.232
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,20
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|-0,61
|