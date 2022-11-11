***DGRVK* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DGRVK******QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tertip İhraç Belgesi Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DGRVKYetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1558 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanati Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 400 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079627BIST