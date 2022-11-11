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***DGRVK* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.11.2022 19:10
***DGRVK* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DGRVK******QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tertip İhraç Belgesi Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1558 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanati Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 400 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079627


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Tam 6.930 7.077 59,00  
Yarım 3.365 3.460 29,00  
Çeyrek 1.683 1.729 14,00  
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Gümüş Gr. 12,81 12,83 -0,07  
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