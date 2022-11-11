***DGRVK* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.11.2022 19:10
***DGRVK******QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tertip İhraç Belgesi Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1558 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanati Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 400 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079627
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,3596
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,2114
En Düşük
18,8141
18:051.052,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.052,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5125
|18,5600
|% 0,38
|
|Euro
|19,1646
|19,2114
|% 1,91
|
|Sterlin
|21,7837
|21,8929
|% 0,88
|
|Frank
|19,5549
|19,6727
|% 2,53
|
|Riyal
|4,9106
|4,9352
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|8,54
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.930
|7.077
|59,00
|
|Yarım
|3.365
|3.460
|29,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem