***DIRIT* *ATSYH* *GESAN* *KERVN* *KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
19.08.2021 17:54
***DIRIT******ATSYH******GESAN******KERVN******KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [GESAN, ATSYH, KERVN, KUYAS, DIRIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (09.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (30.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (30.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Kuyaş Yatırım A.Ş. (03.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (03.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959298
BIST
18:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,77
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:008,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0928
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
18:009,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0808
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
18:00488,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 488,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DMSAS
|8,04
|116.914.094
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.661.326
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,42
|3.470.893
|% 14,92
|
|KTSKR
|51,80
|109.141.611
|% 11,06
|
|ESCAR
|20,24
|92.474.280
|% 10,78
|
|EMNIS
|19,00
|184.130
|% -9,95
|
|MERIT
|15,30
|1.051.610
|% -9,63
|
|BRYAT
|382,80
|131.384.726
|% -7,87
|
|VAKKO
|10,52
|39.914.321
|% -7,64
|
|ADESE
|1,25
|8.983.250
|% -7,41
|
|GARAN
|9,28
|1.044.512.816
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,67
|758.375.456
|% -4,60
|
|EREGL
|18,57
|599.055.865
|% -2,52
|
|SISE
|8,68
|592.079.941
|% 0,70
|
|THYAO
|12,20
|585.761.329
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,85
|403.479.213
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|202.661.445
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|289.905.967
|% -1,93
|
|GARAN
|9,28
|1.044.512.816
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,67
|758.375.456
|% -4,60
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5373
|8,5408
|% 1,10
|
|Euro
|9,9886
|9,9957
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,6163
|11,6745
|% 0,25
|
|Frank
|9,2533
|9,3091
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2675
|2,2788
|% 0,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,88
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,86
|65,86
|-2,37
|
Seans Raporu
18:00
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
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17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem