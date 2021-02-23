***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
23.02.2021 18:10
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DIRIT
İlgili Şirket Ünvanı DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 683.890 TL
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
DIRIT, TREDRTK00014 683.890 6,42
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Canser Yalçınar/ 379.939 TL, Savaş Kollik/227.963 TL, Sibel Aslan/75.988 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 6,58
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 5,27 TL - 7,89 TL
İşlem Tarihi 24.02.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir.
Ek Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.650.000 TL olan sermayesinin 11.333.890 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 683.890 TL nominal değerli paylardan 379.939 adet payın Canser Yalçınar'a, 227.963 adet payın Savaş Kollik'e ve 75.988 adet payın Sibel Aslan'a tahsisli olarak satışı, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/02/2021 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 6,58 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş.'de yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Duyuru DIRIT Ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911911
BIST