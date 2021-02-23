Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

23.02.2021 18:10



***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DIRIT
İlgili Şirket Ünvanı DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 683.890 TL

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
DIRIT, TREDRTK00014 683.890 6,42

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Canser Yalçınar/ 379.939 TL, Savaş Kollik/227.963 TL, Sibel Aslan/75.988 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 6,58
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 5,27 TL - 7,89 TL
İşlem Tarihi 24.02.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir.

Ek Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.650.000 TL olan sermayesinin 11.333.890 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 683.890 TL nominal değerli paylardan 379.939 adet payın Canser Yalçınar'a, 227.963 adet payın Savaş Kollik'e ve 75.988 adet payın Sibel Aslan'a tahsisli olarak satışı, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/02/2021 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 6,58 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş.'de yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Duyuru DIRIT Ek.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911911


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.518
Değişim :  -2,11% |  -32,75
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.515
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PGSUS 84,15 1.098.763.379 % 10,00  
SAYAS 19,27 55.134.762 % 9,99  
KRGYO 7,71 62.327.611 % 9,99  
LINK 46,96 140.922.565 % 9,98  
VAKFN 19,39 55.564.410 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0773 7,0790 % 0,83  
Euro 8,5991 8,6103 % 0,91  
Sterlin 9,9360 9,9858 % 1,00  
Frank 7,8108 7,8578 % 0,17  
Riyal 1,8791 1,8885 % 0,72  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -2,24  
Altın Gr. 410 410 1,88  
Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,54 27,58 -0,72  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,13  
B. Petrol 64,47 64,47 0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru