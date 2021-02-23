***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DIRITİlgili Şirket Ünvanı DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar 683.890 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)DIRIT, TREDRTK00014 683.890 6,42Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Canser Yalçınar/ 379.939 TL, Savaş Kollik/227.963 TL, Sibel Aslan/75.988 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 6,58Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 5,27 TL - 7,89 TLİşlem Tarihi 24.02.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir.Ek AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.650.000 TL olan sermayesinin 11.333.890 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 683.890 TL nominal değerli paylardan 379.939 adet payın Canser Yalçınar'a, 227.963 adet payın Savaş Kollik'e ve 75.988 adet payın Sibel Aslan'a tahsisli olarak satışı, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/02/2021 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 6,58 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş.'de yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Duyuru DIRIT Ek.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911911BIST