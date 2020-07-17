***DIRIT* *DENGE* *DOGUB* *KUYAS* *BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.07.2020 09:16
***DIRIT******DENGE******DOGUB******KUYAS******BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURCE, DIRIT, KUYAS, DOGUB, DENGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860169
BIST
10:32118.758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -49,36
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.914
En Düşük
118.361
10:326,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8605
En Düşük
6,8498
10:327,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8188
En Düşük
7,7990
10:32396,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,51
|Açılış
|: 396,83
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,19
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|15.127.042
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.905.987
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|704.295
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|GARFA
|5,44
|163.107
|% -5,23
|
|DITAS
|31,20
|136.828
|% -5,17
|
|SASA
|13,11
|241.109.432
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,27
|169.117.429
|% -0,44
|
|ASELS
|32,70
|157.343.213
|% -1,10
|
|TRGYO
|4,75
|151.265.878
|% 5,09
|
|THYAO
|11,95
|142.305.449
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|169.117.429
|% -0,44
|
|TSKB
|1,26
|62.721.376
|% -0,79
|
|ODAS
|2,90
|124.505.410
|% 0,69
|
|TRGYO
|4,75
|151.265.878
|% 5,09
|
|YKBNK
|2,36
|69.261.295
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6264
|% -0,01
|
|Frank
|7,2321
|7,2756
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,55
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|4,70
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,80
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|-0,22
|
Seans Raporu
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10:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -457, 26 kaybederek (% -0.34 ) 134, 351
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10:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, TSKB
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10:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, SASA, EKGYO
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10:44XU100
Endeks 118, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 2, 964.00 milyon TL de
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10:44ULAS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 345, 053 adet işlem