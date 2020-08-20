***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[18] 1.231.169 1.510.481 466.650Satışların Maliyeti[18] -1.254.220 -2.775.807 -943.942 -1.050.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-23.051 -1.265.326 -943.942 -584.195BRÜT KAR (ZARAR)-23.051 -1.265.326 -943.942 -584.195Genel Yönetim Giderleri[19] -109.531 -608.655 -36.728 -420.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler140 145.842 10.831Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-209.657 -1.066.561 -208.722 -827.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-342.099 -2.794.700 -1.189.392 -1.820.566Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[19] 1.876.138 627.727 1.876.138 627.727Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -462.984 -72.909 -462.984FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.534.039 -2.629.957 613.837 -1.655.823Finansman Gelirleri0 9.361 1.521Finansman Giderleri-350.487 -1.549.344 -350.487 -501.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.183.552 -4.169.940 263.350 -2.156.134Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri654.347 211.564 707.116 224.050Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri654.347 211.564 707.116 224.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084DÖNEM KARI (ZARARI)1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-297 -266.392 -58 4.243Ana Ortaklık Payları1.838.196 -3.691.984 970.524 -1.936.327Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.017.921 -3.797.046Dönem Karı (Zararı)1.837.899 -3.958.376Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.837.899 -3.958.376Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler790.056 -2.117.957Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 1.304.383 181.284Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-303.029 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-303.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler208.617 -66.887Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -66.887Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] 208.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler234.432 23.297Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[5] -140 -2.719Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[4] 234.572 26.016Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 462.984İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 462.984Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-654.347 -526.306İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.192.329İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.610.034 2.279.287Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.732.989 -65.194İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -219.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[5] -2.732.989 153.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.441.865 178.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.441.865 178.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler382.835 2.472.472Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[8] -1.500.649 -23.673Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler462.473 -319.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[5] 462.473 -319.983Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.929.193 -76.154İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 68.562 -324.763İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 3.860.631 248.609Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[8] 317.433 -136.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.465 250.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)[9] -26.465 250.399Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.017.921 -3.797.046YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-743.425 5.946.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.958.467Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.958.467Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-743.425 -12.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12] -743.425 -12.276FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -2.344.016Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.344.016İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -2.344.016YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)274.496 -194.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)274.496 -194.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 17.880 215.847DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 292.376 20.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 292.376 17.880Ticari Alacaklar2.629.013 92.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar[5] 2.629.013 92.770Diğer Alacaklar2.559.429 117.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[7] 2.559.429 117.564Stoklar0 79.806Peşin Ödenmiş Giderler1.514.365 13.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[8] 1.514.365 13.716Diğer Dönen Varlıklar219.297 192.832İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[9] 219.297 192.832ARA TOPLAM7.214.480 514.568TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.214.480 514.568DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[7] 505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 664.862Maddi Duran Varlıklar[12] 15.371.309 11.785.587Arazi ve Arsalar8.100.000 6.410.000Binalar5.520.627 3.254.271Tesis, Makine ve Cihazlar1.239.973 2.111.445Mobilya ve Demirbaşlar510.709 9.871Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.386.330 2.655Şerefiye1.384.284Diğer Haklar2.046 2.653Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR16.758.144 12.453.609TOPLAM VARLIKLAR23.972.624 12.968.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 3.020.564 3.035.593İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.020.564 3.035.593Banka Kredileri[4] 3.020.564 3.035.593Ticari Borçlar944.885 482.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar[5] 944.885 482.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[6] 1.560.486 854.851Diğer Borçlar[7] 4.006.595 783.037İlişkili Taraflara Diğer Borçlar483.952 415.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.522.643 367.647Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)424.613 107.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[8] 424.613 107.180Kısa Vadeli Karşılıklar[10] 931.938 723.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar399.756 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar532.182 323.565ARA TOPLAM10.889.081 5.986.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.889.081 5.986.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.762.873 7.513.272İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.762.873 7.513.272Banka Kredileri[4] 7.762.873 7.513.272Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[11] 0 239.740TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.762.873 7.753.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.651.954 13.739.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.821.333 -774.672Ödenmiş Sermaye[14] 10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[15] 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.596.852 10.865.388Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.596.852 10.865.388Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.643.616 10.912.152Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.764 -46.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[17] 534.645 534.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-22.817.267 -16.113.013Net Dönem Karı veya Zararı1.838.196 -6.730.599Kontrol Gücü Olmayan Paylar499.337 3.443TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.320.670 -771.229TOPLAM KAYNAKLAR23.972.624 12.968.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.463.130 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.178.353 5.178.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.408 -3.691.984 -3.661.576 -266.392 -3.927.968Dönem Karı (Zararı)-3.691.984 -3.691.984 -266.392 -3.958.376Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.408 30.408 30.408Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 10.912.152 -10.012 534.645 -16.113.013 -3.691.984 2.300.695 3.655 2.304.350Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.803.020 -774.672 3.443 -771.229Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.803.020 6.803.020 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.731.464 1.838.196 5.569.660 -297 5.569.363Dönem Karı (Zararı)0 1.838.196 1.838.196 -297 1.837.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.731.464 3.731.464 3.731.464Sermaye ArttırımıKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26.345 26.345 496.191 522.536Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 14.643.616 -46.764 534.645 -22.817.267 1.838.196 4.821.333 499.337 5.320.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.725.207 30.408 164.487 50.391Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[12] 4.146.071 0 189.715Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[10] -7.821 38.010 -7.821 62.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-413.043 -7.602 -17.407 -12.598Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi[11] -413.043 -7.602 -17.407 -12.598Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.725.207 30.408 164.487 50.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.563.106 -3.927.968 1.134.953 -1.881.693Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-297 -266.392 -58 4.243Ana Ortaklık Payları5.563.403 -3.661.576 1.135.011 -1.885.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870242BIST