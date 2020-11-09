***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[19] 1.231.169 1.543.648 0 33.167Satışların Maliyeti[19] -888.925 -3.204.619 365.295 -428.812TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)342.244 -1.660.971 365.295 -395.645BRÜT KAR (ZARAR)342.244 -1.660.971 365.295 -395.645Genel Yönetim Giderleri-182.827 -688.006 -73.296 -79.351Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler141 792.828 1 19.259Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-209.657 -1.364.382 0 -297.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-50.099 -2.920.531 292.000 -753.558Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[19] 0 0 -1.876.138 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-11.290 -351.784 -11.290 111.200FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-61.389 -3.272.315 -1.595.428 -642.358Finansman Gelirleri0 9.361 0 0Finansman Giderleri-73.329 -1.942.648 277.158 -393.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-134.718 -5.205.602 -1.318.270 -1.035.662Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri678.056 343.766 23.709 132.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri678.056 343.766 23.709 132.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)543.338 -4.861.836 -1.294.561 -903.460DÖNEM KARI (ZARARI)543.338 -4.861.836 -1.294.561 -903.460Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-399 -266.392 -102 0Ana Ortaklık Payları543.737 -4.595.444 -1.294.459 -903.460Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.313 -4.188.139Dönem Karı (Zararı)543.338 -4.861.836Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)543.338 -4.861.836Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.645 -1.961.760Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[13] 802.259 676.301Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-291.739 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-303.029 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.290Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler208.617 -162.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -162.973Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[11] 208.617 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-42.726 6.448Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[5] -140 -6.906Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[4] -42.586 13.354Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 351.784İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 351.784Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-678.056 -661.090İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.172.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-526.380 2.635.457Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.396.271 -82.206İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -230.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[5] -1.396.271 148.011Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler95.000 178.159İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.000 178.159Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler382.835 2.472.472Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[9] -436.067 8.569Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[5] 9.582 -17.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.582 -17.249Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler411.083 -26.584İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -169.805 -320.134İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[8] 580.888 293.550Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[9] 317.433 -140.653İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.025 242.949Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)[10] 90.025 242.949Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.313 -4.188.139YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 5.946.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.958.467Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.958.467Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12] -12.276FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.950.806Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.950.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -1.950.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.313 -192.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.313 -192.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 17.880 215.847DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 33.193 23.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 33.193 17.880Ticari Alacaklar1.515.526 92.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar[5] 1.515.526 92.770Diğer Alacaklar22.564 117.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[8] 22.564 117.564Stoklar0 79.806Peşin Ödenmiş Giderler449.783 13.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[9] 449.783 13.716Diğer Dönen Varlıklar102.807 192.832İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[10] 102.807 192.832ARA TOPLAM2.123.873 514.568TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.123.873 514.568DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[8] 505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[7] 653.572 664.862Maddi Duran Varlıklar[13] 15.366.949 11.785.587Arazi ve Arsalar8.100.000 6.410.000Binalar5.801.667 3.254.271Tesis, Makine ve Cihazlar1.455.897 2.111.445Mobilya ve Demirbaşlar9.385 9.871Maddi Olmayan Duran Varlıklar[14] 2.192 2.655Diğer Haklar2.192 2.653Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR16.023.218 12.453.609TOPLAM VARLIKLAR18.147.091 12.968.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 3.085.494 3.035.593İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.085.494 3.035.593Banka Kredileri[4] 3.085.494 3.035.593Ticari Borçlar491.994 482.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar[5] 491.994 482.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[6] 1.590.836 854.851Diğer Borçlar[8] 458.135 783.037İlişkili Taraflara Diğer Borçlar286.631 415.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171.504 367.647Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)424.613 107.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 424.613 107.180Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 931.938 723.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar399.756 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar532.182 323.565ARA TOPLAM6.983.010 5.986.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.983.010 5.986.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.420.785 7.513.272İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.420.785 7.513.272Banka Kredileri[4] 7.420.785 7.513.272Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 0 239.740TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.420.785 7.753.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.403.795 13.739.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.740.252 -774.672Ödenmiş Sermaye[15] 10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[17] 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.810.230 10.865.388Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.810.230 10.865.388Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.856.994 10.912.152Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.764 -46.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[18] 534.645 534.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-22.817.267 -16.113.013Net Dönem Karı veya Zararı543.737 -6.730.599Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.044 3.443TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.743.296 -771.229TOPLAM KAYNAKLAR18.147.091 12.968.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.463.130 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.178.353 5.178.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.595.444 -4.595.461 -266.392 -4.861.853Dönem Karı (Zararı)-4.595.444 -4.595.444 -266.392 -4.861.836Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17 -17 -17Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 10.912.152 -40.437 534.645 -16.113.013 -4.595.444 1.366.810 3.655 1.370.465Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.803.020 -774.672 3.443 -771.229Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.803.020 6.803.020 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.944.842 543.737 4.488.579 -399 4.488.180Dönem Karı (Zararı)0 543.737 543.737 -399 543.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.944.842 3.944.842 3.944.842Sermaye ArttırımıKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26.345 26.345 26.345Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 14.856.994 -46.764 534.645 -22.817.267 543.737 3.740.252 3.044 3.743.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)543.338 -4.861.836 -1.294.561 -903.460DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.938.585 -17 213.378 -30.425Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[13] 4.383.158 0 237.087 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] -7.821 -21 0 -38.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-436.752 4 -23.709 7.606Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi[12] -436.752 4 -23.709 7.606Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.938.585 -17 213.378 -30.425TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.481.923 -4.861.853 -1.081.183 -933.885Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-399 -266.392 -102 0Ana Ortaklık Payları4.482.322 -4.595.461 -1.081.081 -933.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887420BIST