***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[19] 1.231.169 1.543.648Satışların Maliyeti[19] -1.357.046 -3.374.864TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-125.877 -1.831.216BRÜT KAR (ZARAR)-125.877 -1.831.216Genel Yönetim Giderleri[20] -295.365 -2.079.059Pazarlama Giderleri0 -20.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[21] 141 240.181Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[21] -807.023 -1.708.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.228.124 -5.399.188Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 398.468Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[12] 364.779 -510.169FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-863.345 -5.510.889Finansman Gelirleri0 8.213Finansman Giderleri[22] -1.827.599 -2.076.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.690.944 -7.578.784Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri414.607 248.239Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 414.607 248.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.276.337 -7.330.545DÖNEM KARI (ZARARI)-2.276.337 -7.330.545Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar920 4.009Ana Ortaklık Payları-2.277.257 -7.334.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI345 -4.550.783Dönem Karı (Zararı)-2.276.337 -7.330.545Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.276.337 -7.330.545Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.462.469 8.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.258.399 879.620Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-303.029 956.400Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 956.400Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-303.029 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler799.180 693.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 543.954Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler799.180 149.071Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.487.305 -79.096Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-140 -79.236Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.487.445 140Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-364.779 510.169İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-364.779 510.169Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-414.607 -515.522İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.436.516İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-185.787 2.771.682Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.417.150 176.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.417.150 176.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler95.000 -873.005İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -873.005Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler382.835 2.567.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.875 13.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.089 -17.406İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.089 -17.406Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler720.081 111.141İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)89.150 -215.290İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)630.931 326.431Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-33.388 -103.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.621 895.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)72.621 895.993Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları345 -4.550.783YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 5.839.974Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.852.250Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.852.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.276FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.487.158Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.487.158Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.487.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)345 -197.967NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)345 -197.967DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.880 215.847DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.225 17.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 18.225 17.880Ticari Alacaklar1.510.060 92.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar[5] 1.510.060 92.770Diğer Alacaklar22.564 117.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[7] 22.564 117.564Stoklar0 79.806Peşin Ödenmiş Giderler39.591 13.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[8] 39.591 13.716Diğer Dönen Varlıklar110.211 192.832İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[9] 110.211 192.832ARA TOPLAM1.700.651 514.568TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.700.651 514.568DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[7] 505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[12] 1.029.641 664.862Maddi Duran Varlıklar[13] 14.673.868 11.785.587Arazi ve Arsalar8.100.000 6.410.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.520.627 3.254.271Binalar1.046.666 2.111.445Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar6.575 9.871Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.046 2.655Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar[14] 2.046 2.655TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.706.060 12.453.609TOPLAM VARLIKLAR17.406.711 12.968.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.076.814 3.035.593İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.076.814 3.035.593Banka Kredileri[4] 4.076.814 3.035.593Ticari Borçlar492.501 482.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar[5] 492.501 482.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[6] 1.395.406 1.254.607Diğer Borçlar[7] 1.362.319 783.037İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.187.982 456.436İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar174.337 326.601Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.792 107.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[8] 73.792 107.180Kısa Vadeli Karşılıklar[10] 1.522.501 723.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar399.756 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.122.745 323.565ARA TOPLAM8.923.333 6.386.150TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.923.333 6.386.150UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.959.496 7.513.272İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.959.496 7.513.272Banka Kredileri[4] 7.959.496 7.513.272Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.959.496 7.513.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.882.829 13.899.422ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar519.519 -934.688Ödenmiş Sermaye[15] 10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[16] 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[17] 15.040.791 11.309.327Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.040.791 11.309.327Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.087.555 11.356.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.764 -46.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[18] 534.645 534.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-23.447.567 -16.113.013Net Dönem Karı veya Zararı-2.277.257 -7.334.554Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.363 3.443TOPLAM ÖZKAYNAKLAR523.882 -931.245TOPLAM KAYNAKLAR17.406.711 12.968.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.463.130 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.178.353 5.178.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.580 -7.334.554 -6.851.421 -1.294.090 -8.145.511Dönem Karı (Zararı)-7.334.554 -7.334.554 4.009 -7.330.545Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)443.939 2.580 483.133 -1.298.099 -814.966Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.491.856 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması