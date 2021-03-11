***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 21:10
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[19] 1.231.169 1.543.648
Satışların Maliyeti
[19] -1.357.046 -3.374.864
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-125.877 -1.831.216
BRÜT KAR (ZARAR)
-125.877 -1.831.216
Genel Yönetim Giderleri
[20] -295.365 -2.079.059
Pazarlama Giderleri
0 -20.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[21] 141 240.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[21] -807.023 -1.708.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.228.124 -5.399.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 398.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[12] 364.779 -510.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-863.345 -5.510.889
Finansman Gelirleri
0 8.213
Finansman Giderleri
[22] -1.827.599 -2.076.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.690.944 -7.578.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
414.607 248.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 414.607 248.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.276.337 -7.330.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.276.337 -7.330.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
920 4.009
Ana Ortaklık Payları
-2.277.257 -7.334.554
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345 -4.550.783
Dönem Karı (Zararı)
-2.276.337 -7.330.545
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.276.337 -7.330.545
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.462.469 8.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.258.399 879.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-303.029 956.400
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 956.400
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-303.029 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
799.180 693.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 543.954
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
799.180 149.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.487.305 -79.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-140 -79.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.487.445 140
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-364.779 510.169
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-364.779 510.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-414.607 -515.522
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.436.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-185.787 2.771.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.417.150 176.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.417.150 176.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
95.000 -873.005
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -873.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
382.835 2.567.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.875 13.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.089 -17.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.089 -17.406
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
720.081 111.141
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
89.150 -215.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
630.931 326.431
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-33.388 -103.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.621 895.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
72.621 895.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
345 -4.550.783
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 5.839.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.852.250
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.852.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.487.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.487.158
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.487.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345 -197.967
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345 -197.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.880 215.847
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.225 17.880
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 18.225 17.880
Ticari Alacaklar
1.510.060 92.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[5] 1.510.060 92.770
Diğer Alacaklar
22.564 117.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 22.564 117.564
Stoklar
0 79.806
Peşin Ödenmiş Giderler
39.591 13.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[8] 39.591 13.716
Diğer Dönen Varlıklar
110.211 192.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[9] 110.211 192.832
ARA TOPLAM
1.700.651 514.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.700.651 514.568
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[12] 1.029.641 664.862
Maddi Duran Varlıklar
[13] 14.673.868 11.785.587
Arazi ve Arsalar
8.100.000 6.410.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.520.627 3.254.271
Binalar
1.046.666 2.111.445
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
6.575 9.871
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.046 2.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[14] 2.046 2.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.706.060 12.453.609
TOPLAM VARLIKLAR
17.406.711 12.968.177
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.076.814 3.035.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.076.814 3.035.593
Banka Kredileri
[4] 4.076.814 3.035.593
Ticari Borçlar
492.501 482.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[5] 492.501 482.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 1.395.406 1.254.607
Diğer Borçlar
[7] 1.362.319 783.037
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.187.982 456.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
174.337 326.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.792 107.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[8] 73.792 107.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
[10] 1.522.501 723.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
399.756 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.122.745 323.565
ARA TOPLAM
8.923.333 6.386.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.923.333 6.386.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.959.496 7.513.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.959.496 7.513.272
Banka Kredileri
[4] 7.959.496 7.513.272
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.959.496 7.513.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.882.829 13.899.422
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
519.519 -934.688
Ödenmiş Sermaye
[15] 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[16] 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[17] 15.040.791 11.309.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.040.791 11.309.327
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.087.555 11.356.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.764 -46.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[18] 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-23.447.567 -16.113.013
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.277.257 -7.334.554
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.363 3.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.882 -931.245
TOPLAM KAYNAKLAR
17.406.711 12.968.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.463.130 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.178.353 5.178.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.580 -7.334.554 -6.851.421 -1.294.090 -8.145.511
Dönem Karı (Zararı)
-7.334.554 -7.334.554 4.009 -7.330.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
443.939 2.580 483.133 -1.298.099 -814.966
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.491.856 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması